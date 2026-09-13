واصل فريق برشلونة عروضه القوية في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بعدما بدأ مواجهة ليفانتي بقوة هجومية كبيرة، وسجل هدفين خلال أول 19 دقيقة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة انطلاقته القوية في الموسم الحالي، بعدما فرض نفسه بقوة على المنافسة منذ الجولات الأولى، بالتزامن مع تألق عدد من لاعبيه، وعلى رأسهم النجم الشاب لامين يامال، الذي يواصل تسجيل الأرقام اللافتة مع الفريق الكتالوني.

ولم تتوقف إثارة المباراة عند الأهداف، بل شهدت تسجيل مجموعة من الأرقام القياسية المميزة، كان أبرزها ظهور تشافي إسبارت في سجلات تاريخ برشلونة، إلى جانب استمرار رافينيا ويامال في تقديم مستويات هجومية مميزة.

إسبارت يدخل تاريخ برشلونة

بعمر 19 عامًا و115 يومًا، أصبح تشافي إسبارت ثاني أصغر مدافع يسجل هدفًا لصالح برشلونة في مباراة بالدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين.

ويتواجد إسبارت خلف زميله باو كوبارسي، الذي سجل هدفًا لبرشلونة أمام جيرونا في فبراير 2026، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا و25 يومًا.

ولم يكن هدف إسبارت أمام ليفانتي مجرد هدف عابر، إذ حمل أهمية خاصة للمدافع الشاب، بعدما كان الأول له بقميص الفريق الأول لبرشلونة، ليبدأ مشواره التهديفي مع العملاق الكتالوني بطريقة تاريخية.

رافينيا يقترب من رقم ميسي

واصل البرازيلي رافينيا تألقه الهجومي مع برشلونة، بعدما صنع الهدف الثاني الذي سجله لامين يامال أمام ليفانتي.

ورفع رافينيا بذلك إجمالي مساهماته التهديفية في الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 9 أهداف، بواقع 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وأصبح هذا أعلى رصيد من المساهمات التهديفية للاعب في برشلونة خلال أول خمس مباريات من موسم بالدوري الإسباني منذ ليونيل ميسي في موسم 2017-18.

وكان ميسي قد ساهم في 10 أهداف خلال أول خمس مباريات من ذلك الموسم، بعدما سجل 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

لامين يامال يواصل التألق

واصل لامين يامال تأكيد مكانته كأحد أبرز الأسلحة الهجومية في صفوف برشلونة، بعدما سجل في شباك ليفانتي، مستفيدًا من تمريرة رافينيا.

ورفع النجم الإسباني الشاب رصيده إلى 6 أهداف خلال آخر 4 مباريات مع برشلونة، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين خلال هذه الفترة، ليواصل كتابة الأرقام المميزة مع الفريق الكتالوني.