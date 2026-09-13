تقرير: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على غزة

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غارة جوية إسرائيلية أسفرت، اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في هجوم استهدف سيارة بمدينة غزة.

وأظهرت صور من موقع الهجوم نشرتها "وفا" مركبة محترقة في حي تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من الجناح العسكري لحركة "حماس"، زاعما أنهما ينتميان إلى وحدة فنية تشارك في إنتاج الأسلحة وتطويرها.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار في الحرب في غزة منذ أكتوبر 2025، لا تزال الحوادث والهجمات المميتة مستمرة. وكثفت إسرائيل مؤخرا عدوانها وغاراتها الجوية، زاعمة أنها تستهدف على وجه التحديد كبار أعضاء حركة حماس.