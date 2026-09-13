الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن خميس مشيط وأبها

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أعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، ومدينة أبها جنوب السعودية وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار المبكر.

وشهدت مناطق جنوب السعودية تحديدا: أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، سلسلة اعتداءات في الأيام الماضية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، بحسب موقع العربية نت الاخباري.

وأدانت السعودية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، مؤكدة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.