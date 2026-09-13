الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأحد، إطلاق الإنذار المبكر في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها للتحذير من خطر.

وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس: «تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة أبها للتحذير من خطر».





وسبق أن تعرضت شبكة رئيسية لأنابيب النفط في السعودية لضربات بمقذوفات، في حين ذكرت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، الجمعة، أن خط الأنابيب أُغلق كإجراء احترازي.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً أدانت فيه "الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط (شرق-غرب) في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من العراق، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار.