ترامب: قد نبقى في إيران ونحتفظ بالنفط على غرار فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط، في تشبيه بمسعى أمريكي للسيطرة على خُمس احتياطيات فنزويلا الهائلة من النفط.

وخلال زيارة إلى أيرلندا لعقد اجتماعات ومشاهدة الجولف، أكد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر، وفق وكالة رويترز.

وصرح ترامب خلال بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف، بأن سعر البنزين "سينخفض بشدة" بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

وأدت الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى تقلبات في أسواق النفط، إذ يتوقع متداولو النفط ارتفاع الأسعار مجددا غدا الاثنين بعد هجوم على خط أنابيب نفط في السعودية.

وأضاف ترامب أنه لن يبرم إلا الاتفاق "المناسب" ولن يبرم اتفاقا "غير جيد"، قائلا إن إيران "تتصل باستمرار" لإجراء محادثات سلام، وهو تأكيد سبق أن نفته طهران.

لكن ترامب طرح أيضا خيارا آخر يتمثل في مواصلة الانخراط مع إيران، وشبه ذلك بالاتفاق الأمريكي في فنزويلا الذي أُعلن عنه في أغسطس.

وقال ترامب: "سنخرج في نهاية المطاف (من إيران)، إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل فنزويلا"، مضيفا أن الإيرادات الأمريكية من فنزويلا: "دفعت ثمن الحرب مرات عديدة".