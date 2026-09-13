رئيس وزراء باكستان يؤكد لبن سلمان الدعم الكامل لأمن السعودية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اتصال هاتفي بادر به اليوم الأحد، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دعم باكستان الكامل لأمن المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تلقى، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد، من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، جرى خلاله بحث تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة."

وأضافت "واس" أن رئيس الوزراء الباكستاني "أعرب خلال الاتصال عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من قبل ميليشيا الحوثي، واستنكارها الشديد للانتهاكات الصارخة لسيادة وسلامة أراضيها، مجددًا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة."

كما أكد رئيس وزراء باكستان "إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة وعلى دعم باكستان لأمن المملكة"، مشيدًا "بموقف المملكة في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار" وفقا لـ "واس ".

وتأتي المباحثات السعودية - الباكستانية - في خضم التطورات الإقليمية المتسارعة، فيما تواصل المملكة التأكيد على أهمية الحلول السلمية والحوار لخفض التصعيد.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء الماضي، بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة في السعودية، مؤكدًا تضامن بلاده الثابت مع السعودية وقيادتها وشعبها.

ووصف شريف الهجمات بـ"الجبانة"، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، ويأتي الموقف الباكستاني في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، فيما سبق لإسلام آباد أن أكدت في مناسبات عدة تضامنها مع السعودية ودعم أمنها وسيادتها، وأدانت الهجمات والتهديدات الحوثية التي تستهدف السعودية.

وترتبط السعودية وباكستان باتفاقيات دفاعية قوية، أبرزها اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الثنائية الموقعة في سبتمبر 2025، بالإضافة إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" (حلف مكة) الثلاثية التي وقعتها السعودية وباكستان وتركيا في 7 أغسطس 2026، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد اعتداءً على الجميع.