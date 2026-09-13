الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة في الدوري

واصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة بعد غدٍ، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وبدأ الأهلي مرانه بشكل معتاد باجتماع قصير بين الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، واللاعبين، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرة تدريبات بدنية.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج المحدد من جانب الجهاز الفني، كما نفذ اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية والخططية.

في سياق متصل أدى حراس المرمى تدريبات قوية، تحت قيادة المدرب الهولندي جوي بوتيفير.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس، السبت، بعد الراحة التي حصل عليها لمدة 24 ساعة، عقب المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام فريق الأهلي ‏بنغازي الليبي مساء الخميس الماضي.‏

وكان الأهلي تعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات ‏الجولة الرابعة من بطولة الدوري، ليحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة.