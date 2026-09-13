مقتل 6 أشخاص على الأقل في حادث عبارة قبالة سواحل إندونيسيا

ذكرت خدمات الإنقاذ الإندونيسية، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ولا يزال أكثر من 120 آخرين في عداد المفقودين بعد أن فقدت السلطات الإندونيسية الاتصال اللاسلكي مع عبارة في بحر جاوة صباح اليوم الأحد.

وتتواصل عمليات البحث عن 129 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين، بعد انقلاب عبارة في أحوال جوية سيئة في بحر جاوة بإندونيسيا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتم إنقاذ ما لا يقل عن 108 أشخاص، وانتشال جثث ستة ركاب، فيما توسعت عمليات البحث حول آخر موقع معروف للعبارة، حسب وكالة (أ ب).

وقال مسئولون إن العبارة، التي كانت تقل أكثر من 240 شخصا، كانت في طريقها من سورابايا في جاوة الشرقية إلى بانجارماسين في إقليم جنوب كاليمانتان بجزيرة بورنيو.

واطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية بحث في وقت سابق اليوم الأحد بعد فقدان الاتصال بسفينة الركاب التي تقل على متنها ما لا يقل عن 240 شخصا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى إقليم كاليمنتان الجنوبية في جزيرة بورنيو، حسبما قال مسؤولون.

وقال أي بوتو سودايانا، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين عاصمة كاليمنتان الجنوبية، إن القبطان أبلغ قبل إطلاق نداء استغاثة عن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار (10 أقدام)، مشيرا إلى أن السفينة بدأت تميل، حسب (أ ب).

وتلقت السلطات لاحقا معلومات تفيد بانقلاب العبارة.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في بانجارماسين إنها تلقت بلاغا بعد ساعتين من انقطاع الاتصال بالعبارة "فيرجو ترانسبورت 8"، وذلك في نحو الساعة 2 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة بأن سفينة إنقاذ كانت في طريقها إلى آخر موقع معروف للعبارة، وبحلول بعد ظهر اليوم الأحد، كانت السلطات قد نشرت فرقا تدعمها 12 سفينة، من بينها أربع سفن تابعة للبحرية، ومروحيتان، وفقا لوكالة (أ ب).

وأشارت معلومات أولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومترا من رصيف ميناء في بانجارماسين.

ووفقا لبيان حمولة العبارة، فإنها كانت تقل 243 شخصا، بينهم 213 راكبا و30 من أفراد الطاقم، وإن كان عدد الركاب في إندونيسيا غالبا ما يختلف عن العدد الوارد في بيان الحمولة.