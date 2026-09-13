ترامب يعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على الويسكي الأيرلندى

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في ختام بطولة للجولف في أيرلندا، اعتزامه إلغاء رسوم جمركية بنسبة 15% على الويسكي الأيرلندي.

وقال ترامب خلال مراسم تسليم كأس بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف إنه تلقى أسئلة بشأن هذه المسألة من الجميع، بمن فيهم بعض لاعبي الجولف.

وأضاف الرئيس الجمهوري: "الجميع ظلوا يلحون علي" للقيام بذلك. وتابع: "قلت: باسم الولايات المتحدة الأمريكية، سأُلغي الرسوم الجمركية على الويسكي الأيرلندي."

ويخضع الويسكي الأيرلندي حاليا لرسوم جمركية بنسبة 15% فرضها ترامب على الواردات من الاتحاد الأوروبي.