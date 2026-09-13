علق الإعلامي تامر أمين، على واقعة هروب عدد من الطلاب من مدرسة في الجيزة بالقفز من السور عقب الطابور الصباحي، بالتزامن مع أول أيام انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد، قائلا إن المفترض أن يكون أول يوم للدراسة يومًا ينتظره الطلاب للقاء زملائهم ومدرسيهم.

وتساءل"أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأحد، عن الأسباب التي دفعت هؤلاء الطلاب إلى مغادرة المدرسة فور انتهاء الطابور الصباحي، قائلاً: "مشهد مسيء، طبعًا عارف إن المدرسة بعد كده هتاخد إجراء قاسٍ معهم، لكن أنا بتكلم على الفكر اللي مخلي الشباب ده مش طايقين حصة، عايز أعرف بيفكروا في أيه؟".

وأراد أن يعرف ماذا تمثل المدرسة لهؤلاء الطلاب المدرسة، ولماذا يشعرون بأنهم مجبرون على الذهاب إليها، وما حجم الضغط الذي يجعلهم غير قادرين حتى على حضور الحصة الأولى في أول يوم دراسي؟، مضيفًا: "لسه التختة متقعدش عليها، سؤالي ليهم: بتعملوا كده ليه؟".

وأكد ضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع بعض الطلاب إلى الهروب من المدرسة، وعدم الاكتفاء بتوقيع العقوبات عليهم، مشددًا على أهمية تدخل الأخصائي النفسي أو الاجتماعي لفهم دوافع الطلاب وإصلاح المشكلة، مشددًا على أهمية حضور أولياء الأمور، ومعرفة أسباب تصرف أبنائهم، متسائلًا إياهم: "ماذا تقولون لهم؟ وهل تتابعون معهم الأمر؟".

وأثار فيديو متداول لهروب طلاب بالقفز من فوق سور إحدى مدارس الجيزة عقب طابور الصباح مباشرة في أول أيام العام الدراسي الجديد، استياءً وجدلاً على منصات التواصل الاجتماعي.