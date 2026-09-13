أحمد موسى: الرئيس السيسي تولى الحكم في 2014 ونسبة إنشاء السد الإثيوبي 45%

أحمد موسى: إثيوبيا استمرت في بناء السد خلال حكم الإخوان.. ومرسي زي ما راح زي ما رجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن موقف مصر تجاه قضية المياه ثابت ولم يتراجع ولن يتراجع على الإطلاق، مؤكدا أن قضية المياه ليس فيها رأيان ولا أحاديث دبلوماسية.

وأكد خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" مساء الأحد، أن نسبة إنشاءات السد بلغت 45% عند وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة في 2014.

وواصل: "الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى الحكم في عام 2014، كانت نسبة إنشاء سد الخراب الإثيوبي 45%، الرئيس جاء ولقى السد موجود 45% إنشاءات، السد اتعمل عندما تعرضت مصر لضربة هائلة في 2011".

وأشار إلى استمرار إثيوبيا في بناء السد خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا: "مرسي راح إثيوبيا وزي ما راح زي ما رجع، قعد يرفع يديه للسماء الدعاء، وقال المياه هتستمر وتفضل وتزيد، مفيش حاجة هتنقص من حصة مصر ، ولا أخدوا إجراءات".

واستشهد بعقد "المؤتمر الفضيحة" في عام 2013 الذي كان "فضيحة إضافية لهذا التنظيم"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ التحرك بعد ذلك "من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأضاف أن النظام الإثيوبي "لا يحترم التعهدات أو الاتفاقيات أو القوانين.. وأنت تعاملت بمنتهى الحكمة والشرف والصبر"، مشددا على أن مصر ستحافظ على حصتها من المياه كما هي.