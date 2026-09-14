باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول في الدوري الفرنسي على حساب ستاد بريست

حقق باريس سان جيرمان فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه ستاد بريست بهدف دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2026-2027.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا، عن طريق فيران توريس في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة من عثمان ديمبلي، قبل أن يسدد الكرة مباشرة في شباك ستاد بريست، ليمنح فريقه التقدم.

ورفع فيران توريس رصيده إلى 6 أهداف خلال أول 5 مباريات له مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

وتعد هذه البداية الأفضل للاعب منضم حديثًا إلى صفوف الفريق الفرنسي، بعدما عادل انطلاقة زلاتان إبراهيموفيتش بالرصيد ذاته، بينما يأتي نيمار خلفهما برصيد 5 أهداف.

وسجل فيران توريس 3 أهداف خلال 4 مباريات في الدوري الفرنسي، إلى جانب 3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا خلال مباراة واحدة.

وحاول ستاد بريست العودة إلى المباراة وإدراك هدف التعادل، إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح، لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وبهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 5 نقاط، ليتقدم إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 5 نقاط في المركز الثامن.