متحدث مجلس الوزراء: القطار الكهربائي يُقلل زمن الوصول من القاهرة إلى مطروح لساعتين ونصف

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، 4 مشروعات للنقل الجماعي في محافظتي القاهرة والجيزة، برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحافظي القاهرة والجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الحديث عن المجتمعات العمرانية مرتبط بتوافر البنية الأساسية، وشبكات الطرق والنقل الجماعي.

ونوّه إلى بدء الجولة التفقدية بمشروع مونوريل غرب النيل، الذي يضم 13 محطة بطول يُقدّر بنحو 44 كم، وطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف راكب يوميًا، مضيفًا أن نسبة الإنجاز بلغت 86%.

وأوضح أن رئيس الوزارء تفقد أيضًا المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تضم 17 محطة، تربط بين مدينة 6 أكتوبر ومحطة الفسطاط، بنسبة إنجاز تصل إلى 65%، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تمتد من الفسطاط إلى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وتطرق إلى زيارة رئيس الوزراء للخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع خلال جولته التفقدية، اليوم، باعتباره أحد المشاريع التنموية الاستراتيجية العملاقة، الذي يربط بين العين السخنة، والعلمين، وصولًا إلى مرسى مطروح، بطول 660 كم.

وأشار إلى أن المشروع مكون من 4 خطوط، بطول يُقدر بنحو 2250 كم، ويربط البحر الأحمر بالمتوسط، وشمال مصر بالصعيد، موضحًا التأثير الإيجابي المتوقع لهذا المشروع على حركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، ما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة .

وذكر أن القطار الكهربائي السريع، يُقلل الزمن اللازم للتنقل بين القاهرة والإسكندرية إلى ساعة و25 دقيقة، وبين القاهرة ومرسى مطروح إلى ساعتين ونصف، ما يؤدي إلى تسهيل حركة نقل البضائع والأفراد.

ونوه بأن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع بدون ركاب يبدأ مطلع 2027، ولافتًا إلى أن رئيس الوزراء اختتم جولته التفقدية اليوم، بتفقد المرحلة الثانية من مشروع أتوبيس النقل الترددي.



