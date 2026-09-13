انطلاق تصوير فيلم الساعة 12 بطولة طارق لطفي ورنا رئيس

بدأ صناع فيلم «الساعة 12» تصوير العمل، والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم طارق لطفي، ورنا رئيس، وهيثم زيدان، وإسلام خالد، ومصطفى البنا، وريم رأفت، ومصطفى عماد، وأحمد أبو زيد، والعمل من إخراج محمد بكير، وتأليف هيثم زيدان، وإنتاج آلاء لاشين، شركة AH Media Production.

ويأتي انطلاق تصوير الفيلم بعد حالة الجدل التي أثارها ظهور أتوبيس يحمل اسم «الساعة 12» في شوارع القاهرة، الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل عن حقيقة الأتوبيس وعلاقته بالعمل، قبل أن تتضح صلته بالحملة الدعائية للفيلم.