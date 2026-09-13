البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة الإسعاف

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة الأحد، الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، والنائب الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور شريف مدحت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

أعرب رئيس هيئة الإسعاف عن سعادته بلقاء قداسة البابا، مشيرًا إلى جهود الهيئة في عمل دورات للتوعية بالأدوار التي تقوم بها لإسعاف الحالات الطارئة والمصابين، وتعليم مهارات الإسعافات الأولية، مبديًا استعداده الكامل للتعاون مع الكنيسة وتقديم كافة الخدمات المتاحة لدى هيئة الإسعاف.

ومن جهته ثَمَّنَ قداسة البابا دور هيئة الإسعاف المصرية لافتًا إلى أهمية التوعية المجتمعية بدور الإسعاف ومسؤولية كل فرد من جهة التعاون مع رجال الإسعاف والمساعدة في إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف وعدم تعطيل عملها، وأهمية الوقت لإنقاذ حياة الناس.