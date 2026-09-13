عضو بمجلس النواب الأمريكي يسبح إلى البر بعد هبوط طائرته اضطراريا في بحيرة

قال عضو بمجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إنه اضطر إلى السباحة إلى بر الأمان بعدما هبطت طائرة كان يستقلها اضطراريا في بحيرة، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقال عضو مجلس النواب الأمريكي توم تيفاني، إنه كان عائدا من مأدبة عشاء لينكولن داي "عشاء يوم لينكولن لجمع التبرعات" في مقاطعة لا كروس، عندما فقدت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها الطاقة أثناء اقترابها من مطار وسط مدينة واوسو.

وهبط الطيار اضطراريا في بحيرة واوسو. وانتهى بهما المطاف في المياه، وتمكنا من السباحة إلى بر الأمان.

وأضاف تيفاني في منشور على منصة "إكس": "بعد الهبوط، اتصلنا برقم الطوارئ 911. ومع بدء الطائرة في الغرق، خرجنا منها وسبحنا إلى منطقة ضحلة، حيث انتظرنا حتى وصل إلينا أفراد فرق الطوارئ على متن قارب."