نابولي يهزم بولونيا بهدف لوبيتكـا في الدوري الإيطالي

حقق نابولي فوزًا صعبًا على ضيفه بولونيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وشهدت بداية المباراة هدفًا لبولونيا في الدقيقة السابعة، بعدما ارتقى آرثر ثيات فوق دفاع نابولي وحول ركلة حرة نفذها لويس فيرجسون برأسه إلى داخل الشباك، لكن حكم المباراة كيفين بوناتشينا عاد إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، قبل أن يقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحاول نابولي الرد، وكاد راسموس هويلوند أن يسجل في الدقيقة 18، بعدما ارتقى لعرضية من كيفين دي بروين وسدد رأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 38، حصل أنطونيو فيرجارا على فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وانفرد بالحارس، لكنه سدد كرة ضعيفة تصدى لها ماسيمو بيسينا بسهولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يجري ماسيميليانو أليجري تغييرين مع بداية الشوط الثاني، حيث دفع بنوا لانج وكوستانتينو فافاسولي بدلًا من أنطونيو فيرجارا وماتيو بوليتانو.

وواصل نابولي ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وأهدر هويلوند فرصة جديدة في الدقيقة 63 بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، بعدما أرسل كوستانتينو فافاسولي عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء، قابلها ستانيسلاف لوبوتكا بتسديدة دقيقة سكنت الزاوية اليمنى السفلية لمرمى بولونيا، ليمنح نابولي التقدم.

وحافظ نابولي على أفضليته بعد الهدف، في الوقت الذي حاول فيه بولونيا العودة إلى المباراة، لكن دفاع أصحاب الأرض وحارسهم فانجا ميلينكوفيتش-سافيتش تصديا لمحاولات الضيوف.

وفي الدقيقة 87، أهدر جاي إينيم فرصة ثمينة لإدراك التعادل بعدما وصلته عرضية داخل منطقة الجزاء وهو دون رقابة، لكنه سدد رأسية أعلى العارضة بكثير.

وفي الدقيقة 90، كاد كوستانتينو فافاسولي أن يضيف الهدف الثاني لنابولي بعدما راوغ مدافعين وسدد باتجاه منتصف المرمى، لكن بيسينا تصدى للكرة.

واستمرت محاولات بولونيا في الدقائق الأخيرة دون جدوى، قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز نابولي 1-0.