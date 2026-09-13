ماليزيا: تكثيف حملة مكافحة الكلاب الضالة في باتو باهات بعد مهاجمة طفلة صغيرة

أدى تعرض طفلة صغيرة مؤخرا لهجوم من كلاب ضالة في بيسيراي إلى تكثيف حملة مكافحة الكلاب الضالة، مع تكثيف المجلس المحلي عملياته في القرى والبؤر المعروفة بانتشارها في أنحاء المنطقة.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن مجلس بلدية باتو باهات القول إنه تمكن من ضبط 736 كلبا ضالا خلال 205 عمليات نفذها هذا العام، وذلك بعد ضبط 1557 كلبا خلال 263 عملية العام الماضي.

كما كثف المجلس جهوده لإبعاد الكلاب المتجولة عن المناطق عالية الخطورة.

وفي 5 سبتمبر، تعرضت الطفلة نور هيرا واتيكة محمد حمزي، البالغة من العمر عامين، لهجوم من خمسة كلاب ضالة في نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، خارج منزل جدتها في كامبونج تامباك ببيسيراي.