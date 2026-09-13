كوبارسي: فليك يحذرنا من التراجع وفقدان التركيز حتى بعد حسم المباراة

كشف باو كوبارسي، مدافع برشلونة، عن تعليمات الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق، للاعبيه بشأن ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم التراجع خلال المباريات، حتى عندما تبدو النتيجة محسومة.

ونجح برشلونة في تحقيق فوز كبير على ليفانتي بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «سيوداد دي فالنسيا»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتحدث كوبارسي عن أبرز تعليمات فليك عقب المباراة، مؤكدًا أن المدرب الألماني يطالب اللاعبين بتجنب الفترات التي ينخفض خلالها الأداء، وعدم منح المنافس فرصة للعودة إلى اللقاء.

وقال كوبارسي في تصريحات للصحفيين: «فليك يحذرنا دائمًا من الدقائق التي ينخفض فيها مستوانا. لم يكن ينبغي علينا التراجع، بل كان علينا مواصلة البحث عن تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف: «علينا أن نعمل على تحسين هذه التفاصيل، وألا نفقد تركيزنا أو ننفصل عن أجواء المباراة، حتى عندما تبدو الأمور شبه محسومة».

وأوضح مدافع برشلونة أن المباريات قد تشهد تغيرًا مفاجئًا في أي لحظة، خاصة على الملاعب الصعبة، قائلًا: «في مثل هذه الملاعب، يمكن للمنافس أن يضغط عليك في أي لحظة، ومن ثم يسجل هدفًا في مرماك».

واختتم كوبارسي تصريحاته بالإشارة إلى أهمية الهدف الرابع الذي سجله كريم أديمي، مؤكدًا أنه منح برشلونة قدرًا أكبر من الهدوء خلال الدقائق الأخيرة، حيث قال: «لحسن حظنا أن كريم أديمي سجل الهدف الرابع ومنحنا الطمأنينة».