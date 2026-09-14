أتلتيكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد ويتقدم للمربع الذهبي في الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز «الليجا».

تقدم أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم عن طريق ظهيره الأيسر أليخاندرو جريمالدو، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر المواجهة، ثم أضاف جوناثان دافيد الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد تمريرة من جريمالدو أيضًا، ثم اختتم جوليانو سيميوني ثلاثية الأتلتي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 90 +5.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، ورغم سيطرة فريق ريال سوسيداد على الاستحواذ كان أتلتيكو مدريد الأكثر محاولة على المرمى، حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز.

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، غياب النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، بعد الجدل الكبير الذي صاحب اللاعب طوال فترة الانتقالات، فيما أوضح النادي أن الاستبعاد بسبب إجهاد بدني.

بهذا الفوز رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 10، وتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق الأهداف فقط خلف ديبورتيفو ألافيس الثالث، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.