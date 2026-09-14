إيران تهدد بقدرات تكنولوجية أكبر في حال اندلاع حرب جديدة

قال وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، سيد مجيد ابن الرضا، إن استمرار بعض المسئولين الأمريكيين في توجيه التهديدات إلى إيران يعكس، من وجهة نظره، عجزا في أجهزة الاستخبارات والتحليل لديهم، مؤكدا أن هذه التهديدات لن تؤثر على قرارات الجمهورية الإسلامية، ملوحا بـ "قدرات تكنولوجية أكبر" حال اندلاع حرب جديدة.

وأضاف ابن الرضا، خلال اجتماع مع مديري المنظمات الصناعية في وزارة الدفاع، أن إيران لا تتعامل مع التهديدات باعتبارها عاملا مؤثرا في حساباتها، معتبرا أن بعضها أقرب إلى الرسائل السياسية منه إلى تهديدات تستند إلى قدرة عسكرية حقيقية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وقال إن إيران ستتصرف، في حال اندلاع حرب جديدة، بقدرات تكنولوجية أكبر مما كانت عليه في الحروب السابقة، مشيرا إلى استمرار أنشطة الصناعات الدفاعية وخطوط الإنتاج في البلاد.

وأكد أن بلاده أصبحت، بحسب قوله، أكثر قوة وتوحدا ويقظة، مشيرا إلى أن قدراتها الدفاعية والتكنولوجية تتطور استنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة من الميدان.

وشدد على وجود تنسيق بين مختلف مستويات الدولة، مؤكدا أن إيران في حالة استعداد كامل لمواجهة التهديدات، وأنها تعتمد على إرادتها وقدراتها وإمكاناتها المحلية في تأمين أمنها والدفاع عن مصالحها.