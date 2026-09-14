تنطلق اليوم، الإثنين، منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بمواجهتين، يفتتحهما نادي طلائع الجيش بمواجهة سموحة في الخامسة عصرًا، فيما يلعب البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً.

ففي أولى مباريات اليوم يستضيف طلائع الجيش فريق سموحة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، في مباراة يسعى من خلالها الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع القناة والخسارة قبلها أمام زد، بعدما استهل الموسم بانتصارين أمام المقاولون العرب ومنتخب السويس بتروجت.

من جانبه يبحث سموحة عن أول انتصار له في الموسم الحالي، بعد بداية صعبة بالخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة من مبارياته الأربع الأولى.

ويحتل طلائع الجيش، قبل انطلاق الجولة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بالتساوي مع مودرن سبورت، السادس، برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين خلف سيراميكا الرابع برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق سموحة المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وفي الثامنة مساءً، يحل البنك الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيراميكا كليوباترا في ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويحتل نادي سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي والزمالك، و3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل البنك الأهلي المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الخامس.

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بدافع تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة الانتصارات التي يعيشها الفريق في مبارياته الثلاث الماضية، بعد خسارة مفاجأة في الجولة الأولى أمام القناة.

وحرص على ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا، على الاجتماع مع اللاعبين في المران الأخير أمس، وشدد على أهمية التركيز من أجل استغلال الفرص التي تتاح في المباراة من أجل حسم الأمور مبكرًا.

على الجانب الآخر يسعى البنك الأهلي لاستكمال استفاقته والتي حققها خلالها انتصارين متتاليين أمام بترول أسيوط وغزل المحلة، بعد بداية مفاجأة بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة ثم السقوط أمام الزمالك.

وشدد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي البنك الأهلي على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والظهور بمستوى يليق بالاختبار القوي للفريق.