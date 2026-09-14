انتقد الإعلامي عمرو أديب، قائمة "السبلايز" التي تطلبها المدارس من الطلبة مع حلول كل عام دراسي جديد: «المدارس زودتها كتير في السبلايز.. لدرجة إن كاهل الأسر خلاص اتكسر.. السبلايز بقى شكلها غريب».

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد: «كان على أيامنا كل المطلوب قلم جاف وقلم رصاص ومنقلة، ولما اتجننوا أوي كان فيه برجل أو قلم حبر، واللي كان بيجيب فلومستر يبقى أبوه ملك، لكن حاليًا الوضع مختلف تمامًا».

في الوقت نفسه، ثمّن أديب وجود معارض مثل معرض أهلا مدارس، ووصفه بأنه فكرة رائعة وتساهم في تخفيف الأعباء ولو قليلًا عن كاهل الأسر، مشددًا على أن مثل هذه الفعاليات والمبادرات والمعارض تجعل الحياة أسهل نوعًا ما وتتيح فرصًا عدة أمام مواطنين.

وتمنى أديب عامًا موقفًا مع بدء الدراسة هذا العام، وقال: «إن شاء الله عام دراسي جيد وولادنا يحققوا اللي نفسهم فيه وبلدنا تتقدم وتبقى عظيمة».

وخلال البرنامج، عرض أديب تقريرًا استعرض مقارنة بين أسعار السبلايز بين إحدى المكتبات الخاصة وجولة في شارع والفجالة وأحد منافذ معرض أهلًا مدارس، وتبين أن المنفذ هو الأقل سعرًا فيما بينها بفعل نسبة الخصم التي وصلت إلى 50%.