يستعد نادي الزمالك لإسدال الستار على مسلسل لاعبه البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، برحيله عن القلعة البيضاء، حسبما أعلن اللاعب في بيان رسمي اليوم الأحد، لينهي فترة العصيان وعدم الانخراط في تدريبات الفريق منذ بداية الموسم سعيا للرحيل.

وعرف بيزيرا طريقه إلى التألق والشهرة من بوابة الزمالك، الذي انضم إليه قادما من أولكساندريا الأوكراني، إذ كان صاحب الـ23 عاما، غير معروف – عربيا على الأقل – في ذلك الوقت.

وبقميص الزمالك سجل بيزيرا أهداف أقل من تلك التي أحرزها مع أولكساندريا، لكن مساهماته الهجومية مع أبناء ميت عقبة كانت أكبر.

ولعب بيزيرا 44 مباراة مع الزمالك بكل البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا بإجمالي 20 مساهمة تهديفية، أما مع الفريق الأوكراني فقد لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع مثلها بإجمالي 18 مساهمة تهديفية.