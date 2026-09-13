 الأوقاف تتيح مختصر الشمائل المحمدية على منصتها الرقمية بـ20 لغة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأوقاف تتيح مختصر الشمائل المحمدية على منصتها الرقمية بـ20 لغة

فهد أبو الفضل
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 10:56 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 11:04 م

أتاحت وزارة الأوقاف، إصدار «مختصر الشمائل المحمدية» مترجمة إلى 20 لغة عالمية عبر منصة الأوقاف الرقمية ننشرها تباعًا، في إطار جهود الوزارة للتعريف بالشمائل المحمدية ونشر القيم والأخلاق النبوية، وتوظيف المنصات الرقمية والترجمة إلى لغات متعددة للوصول بالمحتوى الديني والثقافي إلى جمهور أوسع داخل مصر وخارجها.

ويسهم هذا الإصدار في التعريف بجوانب من سيرة النبي ﷺ وشمائله وأخلاقه، وإبراز ما تتضمنه من قيم الرحمة والإنسانية وحسن التعامل.

ويعد هذا الإصدار إحدى ثمرات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي التاسع، التي أعلن عنها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم إصدارات علمية وفكرية مترجمة إلى لغات عالمية، تسهم في التعريف بالقيم والأخلاق النبوية ونشرها على نطاق أوسع.

وللاطلاع على الإصدار بلغات: الأذربيجانية، والأردية، والإسبانية، والألمانية يمكنك زيارة الروابط التالية:

الشمائل المحمدية باللغة الأذرية

الشمائل المحمدية باللغة الأردية

الشمائل المحمدية باللغة الألمانية

الشمائل المحمدية باللغة الإسبانية

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