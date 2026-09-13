هجمات روسية على كراماتورسك وأوديسا تسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين

واصل الجيش الروسي هجماته على المدن الأوكرانية، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في عدة هجمات على مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، وفقا لمعلومات رسمية.

وقال مكتب المدعى العام الإقليمي إن 10 سكان آخرين أصيبوا. واستهدفت الهجمة الأولى سيارة صغيرة، ثم تعرضت المدينة لاحقا لقصف بأربع قنابل جوية.

وقبل بضعة أيام فقط، أُصيب 19 شخصا في هجوم روسي على كراماتورسك، وفقا لمعلومات رسمية. وتتعرض المدينة لهجمات متكررة من الجيش الروسي، إذ لا يبعد خط الجبهة سوى ما يزيد قليلا على 12 كيلومترا.

وقال مكتب المدعى العام الإقليمى فى كراماتورسك إنه فتح تحقيقات أولية بشأن احتمال وقوع جرائم حرب.

وفي مدينة أوديسا الساحلية والمناطق المحيطة بها، أُصيب ما لا يقل عن 24 شخصا في سلسلة من الهجمات الروسية على مدار اليوم.

ووفقا للسلطات، لحقت أضرار بمبانٍ سكنية متعددة الطوابق ومستودعات جراء الهجمات. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.