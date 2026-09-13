لاتفيا: إقالة وزير الرعاية الاجتماعية بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

أقال رئيس الوزراء اللاتفي أندريس كولبيرجس، اليوم الأحد، وزير الرعاية الاجتماعية رينيس أوزولنيكس، بعدما أوقفته الشرطة أثناء القيادة، وتبين أن نسبة الكحول في دمه تتجاوز 3ر0%، أي أعلى بنحو ستة أضعاف من الحد القانوني.

وقال كولبيرجس في منشور على منصة "إكس" إن: "أي وزير يقود السيارة تحت تأثير الكحول يتصرف بانعدام تام للمسئولية ويشكل خطرا على المجتمع."

وأدان الرئيس اللاتفي إدجارس رينكيفيتشس الحادث بشدة.

ووفقا لتقارير إعلامية لم يتم تأكيدها رسميا، أوقفت الشرطة السياسي البالغ من العمر 40 عاما، أمس السبت، وتبين أنه كان يقود السيارة بينما تجاوزت نسبة الكحول في دمه 3ر0%.

وأفادت وكالة الأنباء اللاتفية "ليتا" بأن جهاز قياس الكحول في الزفير أظهر نسبة تعادل 309ر0%، بينما ذكر التلفزيون اللاتفي أن نسبة الكحول في الدم بلغت 35ر0%.

وفي وقت سابق، قررت قيادة حزب "اتحاد الخضر والمزارعين" اللاتفي، وهو الحزب الذي ينتمي إليه أوزولنيكس، خلال اجتماع استثنائي، إقالته من منصب وزير الرعاية الاجتماعية وطرده من الحزب.

وقال الحزب إنه سيقدم مزيدا من المعلومات غدا الاثنين.