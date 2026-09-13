الكرملين: زعزعة استقرار الوضع في اليمن تحمل مخاطر على الاقتصاد العالمي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن زعزعة استقرار الوضع في اليمن تحمل مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، "ستترتب على ذلك أيضا تداعيات لاحقة، ومن الصعب في الوقت الراهن تقدير عواقبها على الاقتصاد العالمي، وسيكون ذلك أمرًا بالغ الخطورة على الجميع، بل سيكون خطيرًا من الناحية السلبية".

وأشار بيسكوف إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مضطربًا بشكل خطير للغاية، وينطوي على مخاطر حدوث تصعيد كبير.

واعتبر بيسكوف أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في منطقة الخليج، الذي يتسم بحالة من عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن الوضع بعيد كل البعد عن السيطرة.

وقال بيسكوف: "نحن قلقون، بشكل عام لا يزال الوضع بمنطقة الخليج مزعزعًا للاستقرار، وهذا ينطوي على احتمالية تصعيد خطير".