دخل كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على خط أزمة الهتافات التي استهدفت البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، خلال مواجهة التعاون، منتقدًا سلوك بعض الجماهير ومطالبًا رابطة الدوري السعودي بالتدخل واتخاذ إجراءات ضد المتسببين في الواقعة.

وقال رونالدو في رده على الواقعة عبر حسابه بموقع انستجرام: "يجب على الرابطة اتخاذ إجراءات ومعاقبة هذا النوع من سلوك المشجعين.. لم يعد هذا الأمر يمت لكرة القدم بصلة، ولا بد من وضع حدود".

وأضاف: "ينبغي ألا يُسمح مطلقًا للأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة بدخول الملاعب مرة أخرى".

وجاء تعليق قائد النصر بعد ساعات من انتشار الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات حادة للهتافات التي وجهتها مجموعة من جماهير التعاون إلى نيفيز خلال المباراة.

وتعود الواقعة إلى مواجهة الهلال والتعاون، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بعدما قامت مجموعة من جماهير التعاون بترديد اسم ديوجو جوتا في اتجاه نيفيز، في محاولة لاستفزازه والتأثير عليه خلال اللقاء.

وظهر نيفيز متأثرًا بالهتافات، قبل أن يوجه إشارة إلى السماء ويصفق بشكل ساخر للجماهير، ثم تحدث عقب المباراة قائلًا: «أتمنى ألا يذهبوا إلى الصلاة بعد ما فعلوه».

وتكتسب الواقعة حساسية خاصة بالنسبة إلى نيفيز، نظرًا للعلاقة القوية التي جمعته بجوتا على مدار سنوات، بعدما لعبا معًا في البرتغال وولفرهامبتون والمنتخب البرتغالي.

وكان نيفيز من أكثر المتأثرين بوفاة جوتا، كما حمل نعشه خلال مراسم تشييع جنازته، وتحدث عقب وفاته عن علاقته به باعتباره فردًا من عائلته، وليس مجرد زميل أو صديق.

كما جمعت جوتا ورونالدو علاقة قوية داخل المنتخب البرتغالي، حيث لعبا معًا لسنوات، وكان قائد النصر من أبرز نجوم الكرة الذين نعوا مهاجم ليفربول عقب وفاته.

وظهر رونالدو في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي في مراسم وفعاليات لتكريم جوتا، بينما واصلت البرتغال تخليد ذكرى مهاجمها الراحل بعد رحيله.

وكان ديوجو جوتا قد توفي في 3 يوليو 2025 عن عمر 28 عامًا، إثر حادث سير مروع في مقاطعة زامورا الإسبانية، بعدما انحرفت السيارة التي كان يستقلها برفقة شقيقه أندريه سيلفا عن الطريق إثر انفجار أحد الإطارات، قبل أن تشتعل فيها النيران، ليلقى الشقيقان مصرعهما في الحادث.