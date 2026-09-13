انخفاض عدد العاملين في العشرينات من عمرهم في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 1998

أظهرت بيانات اليوم الأحد انخفاض عدد العاملين في العشرينيات من عمرهم في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة هذا العام منذ الأزمة المالية الآسيوية 1998، وذلك في ظل تصاعد توجه دخول سوق العمل في سن متأخر.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات قطاع المعلومات الاحصائية الكورية أظهرت أن عدد العاملين في العشرينات من عمرهم بلغ 3.38 مليون شخص خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضيين.

ويعد الانخفاض الأقوى منذ 1998، عندما تراجع العدد بواقع 550 ألف في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.

وانخفض عدد أفراد هذه الفئة العمرية بنسبة 3.5% على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليون شخص، في حين انخفض عدد العاملين بنسبة 5.6%.

ونتيجة لذلك، تراجع معدل التوظيف في هذه الفئة العمرية بنسبة 1.3 نقطة مئوية ليصل إلى 59.1%، منخفضا لأقل من 60% لأول مرة منذ خمسة أعوام.

وعلى النقيض، ارتفع معدل التوظيف بين من هم في الثلاثينات من عمرهم.

وارتفع عدد أفراد هذه الفئة العمرية بـ 83 ألفا على أساس سنوي ليصل إلى 6.94 مليون شخص، في حين ارتفع عدد العاملين بواقع 103 آلاف ليصل الإجمالي إلى 5.6 مليون شخص.

وارتفع معدل التوظيف في هذه الفئة العمرية ليصل إلى 80.9%، مستكملا الاتجاه التصاعدي للعام الخامس على التوالي منذ 2022.