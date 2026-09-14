ويجز يوضح سر ارتداء الجلباب الصعيدي في حفل ليبيا: ده لبس بلدنا ويجب أن يكون ارتداؤه أمرا طبيعيا

قال مطرب الراب ويجز، إن ارتداءه للجلباب الصعيدي في إحدى حفلاته الغنائية بدولة ليبيا جاء كمبادرة شخصية منه، مشيرا إلى استغرابه من الجدل والتداول الذي أثاره الجلباب لدى الجمهور.

وأضاف خلال برامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC" أن ارتداء الجلباب يعبر عن الزي الرسمي للجميع حتى وقت قريب، متابعا: "حسيت أن الموضوع كان مفترض يبقى عادي أكثر من كده، ونبقى بنلبسها أكثر من كده في العادي، ده لبس البلد اللي إحنا منها عادي".

وأشار إلى أن من الطبيعي أن يقتني كل شخص قطعة أو قطعتين منها لارتدائها في الأوقات التي يرغب فيها بالشعور بالراحة دون الحاجة إلى التكلف، قائلا: "كل واحد مننا المفروض يبقى عنده واحدة أو اثنين يلبسهم في أوقات ما يكون عايز يرتاح يصلي بهم الجمعة أو ينزل بهم مع أصحابه، أو يقعد بيهم في الليل وحاجات ثانية".

وشدد على حرصه ألا يفقد الجلباب المصري طابعه الخاص ورونقها التقليدي، مضيفا: "مش عايزها تفقد طعمها والشباب يكون عندهم الاستعداد يرتدوها".

ورد على الجدل الذي أثاره ظهوره بقميص وردي مع بليزر باللون الأخضر، موضحا أن هذا المظهر كان مخصصا لعرض غنائي قدمه في المملكة العربية السعودية، ونال خيار الألوان إعجابه في ذلك الوقت.

وأوضح أن خيارات المظهر في الحفلات ليست "زيا موحدا" يلتزم به دائما، ولا تعني استمرار إعجابه بها أو رغبته في تكرارها طوال الوقت، قائلا: "اللبس أعجبني وقتها مش شرط دلوقتي يعجبني أو طوال الوقت عايز ألبس كده".

وانتقد الاهتمام المفرط والتدقيق الشديد من قبل الجمهور في تفاصيل الملابس الفنانين، مشيرا إلى هذه النقاشات تندرج ضمن "صغائر الأمور" التي لا تستدعي كل هذا الجدل.

وبشأن تأثر الجمهور والشباب بزي فنانهم المفضل واعتباره صيحة لموضة العام المقبل، شدد أن هذه الأزياء تقتصر على أجواء الحفلات والمسرح فقط، مضيفا: "أنا مش هلبس كده غير في حفلة لكن مش هلبسه وأنزل به الشارع".