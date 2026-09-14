رد مطرب الراب ويجز، على الجدل المُثار حول أغنيته "دورك جاي"، نافيا بشكل قاطع ما تردد حول استهدافه الفنان محمد رمضان بتلك الأغنية.

وقال خلال برامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "DMC"إن الأغنية حُمِلت على هذا المحمل واعتبرها الجمهور موجهة لمحمد رمضان، مضيفا: "أنا عمري ما قلت كده، لكن هي اتاخدت في سكة ثانية، وأنها على محمد رمضان، وهي مش على محمد رمضان ولا حاجة عادي، طول عمري أنا ما طلعتش أبدًا اتكلمت عن محمد رمضان بسوء أصلا، وعمري ما قصدته بالأغنية".

وأضاف أن رد الفعل على الأغنية كان يتركز حول هذا الاعتقاد لدى الجمهور، منوها أن الأغنية حققت شهرة واسعة بسبب الموزع الموسيقي "مولوتوف" الذي قدم في ذلك الوقت شكلا جديدًا لـ "المهرجان".

وأشار إلى الأغنية من كلماته وتلحينه، لافتا إلى وقوع بعض المشاكل والمشادات بينهما في كواليس الأغنية داخل الاستوديو حول طريقة تنفيذ العمل.

وشدد أن "العمل الفني لا يتحمل أن يكون أحدنا أنانيا أو يفعل شيئا خاطئا"، موضحا أن الحوار بينهما عاد مرة أخرى لإخراج العمل بالشكل الذي ظهر به.

وأوضح أن التعاون بينهما استمر بعد ذلك لإنتاج أغنيتين إضافيتين حققتا نجاحًا، وهما أغنية "بالسلامة"، وأغنية ثالثة مع شاب جزائري يدعى "سافاج بلوج"، لافتا إلى أن ما قدمه الموزع "مولوتوف" من أغاني مهرجانات في فترة إنتاج أغنية "دورك جي" لم يكن له مثيل في مصر.