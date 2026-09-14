• حسام عبد الغفار عن زيادة أجور الأطباء: وزارة الصحة تدرس حاليًا حزمًا مالية خاصة بالفريق الصحي

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن وصول أجر الطبيب في منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 4 أضعاف أجر الطبيب في وزارة الصحة "معلومة خاطئة تمامًا"، والفارق أقل من ذلك.

وأضاف "عبد الحي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن الطبيب المقيم في وزارة الصحة يحصل حاليًا على نحو 7 أو 8 آلاف جنيه، بينما يتراوح أجر الطبيب المقيم في هيئة التأمين الصحي الشامل بين 12 و14 ألف جنيه.

وتابع أن أوضاع الأطباء المقيمين في وزارة الصحة شهدت تحسنًا نسبيًا، مع ارتفاع الأجور عن مستويات 7 إلى 8 آلاف جنيه، وفيما يتعلق ببيئة العمل، رأى أن لا يزال هناك عدد من العوامل الطاردة للأطباء، وعلى رأسها الاعتداءات التي تحدث داخل أقسام الطوارئ، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاون جميع الأطراف، وليس الأطباء فقط، رغم حدوث تحسن نسبي في هذا الملف.

ورأى أن المستشفيات لا تزال تفتقر إلى تأمين جيد، موضحًا أن بعض المستشفيات تستعين بشركات تأمين خاصة، والإمكانيات المالية محدودة.

وتطرق إلى الحديث عن النبطشيات، مشيرًا إلى أن أوضاع سكن الأطباء وصلت في وقت سابق إلى درجة غير إنسانية، قبل أن تشهد تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، لكن الوضع الحالي لا يزال غير مرضٍ ولا كافيًا.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حاليًا حزمًا مالية خاصة بالفريق الصحي، وذلك ردًا على الحديث عن الأخبار السعيدة المرتقبة بشأن أجور الأطباء.