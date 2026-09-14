الشركة المشغلة للقطار الخفيف: مد التشغيل ساعة ليلًا

أعلنت إدارة شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف «قطار العاصمة»، عن تمديد تشغيل القطار ساعة ليلًا، اعتبارًا من الأحد 13 سبتمبر الجاري، استجابة لطلبات ركاب قطار العاصمة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن مواعيد آخر رحلات قطار العاصمة الجديدة جاءت كالتالي:

آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 11:15 مساءً.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 11:15 مساءً.

آخر رحلة من عدلي منصور إلى بدر الساعة 11:45 مساءً.

آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى بدر الساعة 11:45 مساءً.