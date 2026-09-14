نقيب الأطباء: 14 من أصل 18 كلية طب خاصة لم تنشئ مستشفيات جامعية حتى الآن

•حسام عبد الغفار: مستشفيات «الصحة» متاحة لتدريب طلاب الكليات الجادة

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن 4 كليات فقط من أصل 18 كلية طب خاصة أنشأت مستشفيات جامعية، بينما لم تنشئ 14 كلية مستشفيات حتى الآن، مضيفًا أن بعض هذه الكليات لديها خطوات جادة لإنشاء مستشفى، في حين لم تتخذ كليات أخرى خطوات في هذا الشأن.

وأضاف "عبد الحي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن طلاب هذه الكليات يتلقون التدريب في المستشفيات الحكومية، التي تعاني من أعداد تتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يؤثر سلبًا على جودة تدريب طلاب الامتياز.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج جيد لتدريب طلاب الامتياز، إلا أن تطبيقه جاء بشكل ضعيف للغاية، مؤكدًا حرص النقابة على مستقبل الطلاب الملتحقين بالفعل بهذه الكليات.

وتابع أن النقابة طالبت بعدم قبول طلاب جدد في الكليات التي لا تمتلك مستشفيات جامعية، إلا بعد إنشاء المستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن بعض الكليات لديها حاليًا بروتوكولات تعاون للتدريب في المستشفيات الجامعية أو كليات الطب الحكومية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على هذه المستشفيات.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع من 83 مستشفى عام 2014 إلى 150 مستشفى حاليًا.

وأكد أن هناك بالفعل كليات طب خاصة لا تمتلك مستشفيات جامعية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في هذا الملف، وأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن اتخاذ قرار بمنع قبول الطلاب في الكليات غير الجادة في إنشاء مستشفيات جامعية.

وأوضح أن الكليات الجادة في إنشاء مستشفياتها يمكنها الاستعانة بمستشفيات وزارة الصحة لتدريب الطلاب، على أن تحصل على مهلة لاستكمال إنشاء المستشفى، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو أن يكون لكل كلية طب مستشفى جامعي خاص بها.