لميس الحديدي: بداية الدراسة هذا العام مختلفة مع تطبيق أنظمة جديدة لأول مرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بداية العام الدراسي هذا العام مختلفة، مع تطبيق مجموعة من الأنظمة الجديدة، حيث إنه أول عام زادت فيه عدد أسابيع الدراسة من 36 أسبوعًا إلى 39 أسبوعًا، بزيادة 3 أسابيع.

وأضافت "الحديدي" عبر برنامجها "الصورة"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن العام الدراسي الحالي هو الأول الذي يشهد تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الثاني الثانوي، في 4 مسارات، إلى جانب إلزام المدارس الدولية للمرة الأولى بتدريس مواد الهوية القومية، اللغة العربية والتاريخ ضمن المقررات الدراسية واحتسابها ضمن المجموع بنسبة 20%.

وأشارت إلى أن مادة التربية الدينية ستُدرس خارج المجموع، مع اشتراط حصول الطالب على نسبة نجاح تبلغ 70%، مضيفة أن هذا القرار من بين الأمور التي يشتكي منها بعض أولياء الأمور، إلا أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيقه.

واستكملت أن العام الدراسي الحالي يشهد كذلك للمرة الأولى تطبيق مناهج الرياضيات المطورة للمرحلة الابتدائية، بالتعاون مع الجانب الياباني، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وفقًا لنظام كل مدرسة.

وأكدت أن جميع هذه التغييرات تمثل أمورًا خلافية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستكشف كيفية تعامل أولياء الأمور والمعلمين ووزارة التربية والتعليم معها.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى انتظام الطلاب بالمدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد، وارتفعت نسبة الحضور بمختلف الصفوف التعليمية.

وقسمت المدارس، دخول طلاب المراحل الدراسية المختلفة على مدار الأسبوع، منعا للتكدس والزحام، وينتظم خلال الأسبوع الجاري حوالي 25 مليون طالبة في أكثر من 60 ألف مدرسة.