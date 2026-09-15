يبدأ الفنان أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتولى إخراجه حسين المنباوي، فيما تواصل ورشة الكتابة «Exi» الخاصة بأحمد فهمي العمل على الحلقات، وتضم في عضويتها ضياء محمد، ومحمد عبد الله، وأحمد درويش، ومعتز حمادي.

والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي برعاية المنتج تامر مرسي، ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل العمل، واسمه، وأسماء الفنانين المشاركين في بطولته إلى جانب أحمد فهمي.