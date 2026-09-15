وزيرا دفاع ألمانيا وأمريكا يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مشاريع التسلح

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مشاريع التسلح.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء الوزيرين الذي جرى في العاصمة الأمريكية واشنطن: "تتفق ألمانيا والولايات المتحدة على أن التحديات الأمنية الحالية تتطلب قاعدة صناعية دفاعية قوية ومترابطة بشكل وثيق، بما يحقق المنفعة المتبادلة على ضفتي المحيط الأطلسي".

وأضافت الوزارة، أن كلا البلدين يمتلكان قطاعات صناعات دفاعية ذات كفاءة عالية، يمكنها وينبغي لها أن تتكامل على نحو أعمق في المرحلة المقبلة في مجالات تصنيع المنظومات التسليحية المتقدمة، والمكونات المكملة، والذخائر المعقدة.

وأوضحت الوزارة، أن الحاجة الكبيرة إلى المعدات العسكرية تتطلب زيادة القدرات الإنتاجية، وتقليص فترات التسليم، وضمان إمدادات موثوقة على ضفتي المحيط الأطلسي، بما يضمن أمن الإمدادات والقدرة العملياتية للتحالف.

وقالت الوزارة، إن مذكرة التفاهم تضع إطارًا سياسيًا للمشاريع المستقبلية، والتي تشمل مجالات التعاون تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وتصنيعها بموجب تراخيص وصيانتها.

كما تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد، ومراجعة القواعد المنظمة لنقل التكنولوجيا، وتوسيع التعاون في مجالي البحث والتطوير.