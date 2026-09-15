أكد سعيد العويران، أسطورة الشباب والمنتخب السعودي السابق، أن ما فعله الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مع علي محمود لاعب الفريق، غير مقبول، خاصة أنه حدث أمام الكاميرات.

وقال العويران في تصريحات عبر قناة النهار: «ما فعله عموتة مع علي محمود غير مقبول أن يحدث أمام الكاميرات، والمدرب يجب أن يكتسب ثقة اللاعبين».

وأضاف: «ما فعله عموتة مينفعش يحصل في السعودية، ولا بد أن تكون هناك طريقة أفضل للتعامل مع اللاعبين».

وتطرق العويران للحديث عن مستوى اللاعب السعودي، مؤكدًا أن جودة اللاعبين تأثرت بسبب كثرة المحترفين في الدوري السعودي.

وأوضح: «جودة اللاعب السعودي تأثرت بكثرة المحترفين، والشباب يدفع ثمن عدم وجود محترفين بمستوى مميز».

واختتم أسطورة الشباب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق العدالة بين جميع أندية الدوري السعودي، دون تفرقة بين فريق وآخر.