الزمالك يخطف فوزا صعبا من المحلة ويعود لصدارة الدوري

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حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على مضيفه غزل المحلة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وسجل أحمد شريف الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 88، بعدما قدم الأبيض مباراة أقل فنيا من نظيره المحلة الذي أضاع فرصة الفوز أو على الأقل التعادل.

رفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف، أما المحلة فيتذيل الترتيب ولديه نقطة وحيدة.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وحاول الزمالك تشكيل خطورة على مرمى المحلة، لكن لم تتح له الفرصة للتهديد، في المقابل كاد الكونغولي سعيدي كيبو أن يهدد دفاع الزمالك بمحاولة خطيرة في الدقيقة الرابعة لكن لم تكتمل.

وحصل عبدالله السعيد على خطأ بحدود منطقة جزاء المحلة في الدقيقة الثامنة، لكن لم يستفد منها الفريق، بتسديدة من المغربي بنتايج في الحائط البشري ومتابعة بعرضية تابعها الانجولي شيكو بانزا برأسية فوق العارضة.

وفي ظل سيطرة دون خطورة حقيقية من الزمالك، برزت خطورة مرتدات المحلة، ومنها عرضية موري توريه، باتجاه المرمى ليبعدها عمر جابر قبل المهاجم عبده يحيى.

وسدد فارس نشاط الظهير الجزائري كرة عالية باتجاه مرمى الزمالك في الدقيقة 16، بعد سلسلة من التمريرات.

وسدد محمد شحاتة يسارية من خارجة منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ليتصدى لها عامر عامر على مرتين.

ووجه عبدالله السعيد برأسه عرضية محمود بنتايج في الدقيقة 30، لكن الكرة مرت سهلة لحارس المحلة.

وحاول المهاجم محمد أشرف مباغتة حارس الزمالك مهدي سليمان بتسديدة من منتصف الملعب لكن مرت بعيدا في الدقيقة 32.

وسدد محمد إسماعيل كرة قوية في الدقيقة 33 علت العارضة بقليل.

وتألق مهدي سليمان في إبعاد محاولة مُبعدة بشكل خاطئ من دفاع الزمالك ليمنع المحلة من التسجيل، في الدقيقة 39.

وأبعد بنتايج محاولة محلاوية خطيرة في الدقيقة 43، بعد سلسلة من التمريرات لأصحاب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني شارك أحمد شريف في هجوم الزمالك بدلا من حسام أشرف.

ولم تنجح محاولات الزمالك في تحسين الشكل الهجومي، أو تسهيل مهمة الوصول لمرمى عامر عامر.

وشارك أحمد فتوح بديلا لعبدالله السعيد في الدقيقة 62، أملا في إيجاد حل هجومي.

وكاد المحلة أن يباغت الزمالك بهدف أول، في الدقيقة 65، بعد تمريرة البديل أحمد عتمان للمخضرم عبده يحيى الذي انفرد بالمرمى وسدد بجوار القائم الأيمن لمهدي سليمان.

وتصدى مهدي سليمان لتسديدة عبدالرحمن شيكا في الدقيقة 73، ليبعدها الدفاع بعد ذلك.

ولجأ معتمد جمال لآدم كايد وناصر منسي على حساب شيكوا بانزا وعُدي الدباغ في الدقيقة 81.

وحصل بنتايج على ركلة جزاء في الدقيقة 84، بعد كرة مشتركة.

وسجل أحمد شريف هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 88 بعد توقف بسبب اعتراضات لاعبي المحلة.

وشارك محمود جهاد على حساب أحمد ربيع في الدقيقة 89.