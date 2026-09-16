كورال «شغف» يقدم تجربة غنائية بأسلوب «الأكابيلا»

يستضيف بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك، فى السابعة والنصف مساء الخميس، حفلًا غنائيًا لكورال «شغف» بقيادة إسلام سعيد، يقدم خلاله مجموعة من الأعمال الغنائية بأسلوب «الأكابيلا»، الذى يعتمد على الأصوات البشرية فى بناء الألحان والإيقاعات دون استخدام الآلات الموسيقية، بما يبرز إمكانات الأداء الجماعى والتوزيع الصوتى.

ويعكس الحفل توجه بيت الغناء العربى إلى تقديم أنماط وتجارب موسيقية متنوعة، وفتح المجال أمام الفرق والتجارب الغنائية المعاصرة.

وتأسس كورال «شغف» عام 2022 بقيادة إسلام سعيد، وركز منذ انطلاقه على تقديم فن الأكابيلا وتطوير تجربة الغناء الجماعى، إلى جانب الانفتاح على التجارب العربية والدولية فى هذا المجال، ومن بينها تعاون فنى مع المايسترو اللبنانى باركيف تاسلاكيان، قائد كورال الفيحاء الوطنى اللبنانى.