اكتمال وصول الوفود المشاركة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني 2026

اكتمل وصول الوفود المشاركة في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات) بالقاهرة 2026.

وأقيم اليوم الأربعاء تدريب البوديوم للوفود المشاركة في البطولة، لتجربة الأدوات وتحسين روتينهم، قبل خوض المنافسات.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات)، التي ينظمها اتحاد الجمباز خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة 30 هيئة، بإجمالي 160 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 13 دولة، هي: الهند، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالطا، وجنوب إفريقيا، وأوزبكستان، ونيوزيلندا، وأوكرانيا، والسودان، وهونج كونج، ومصر البلد المضيف.

وكشف الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، عن مشاركة 14 هيئة رياضية مصرية في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني (رجال وسيدات) القاهرة 2026، وهي: النادي الأهلي، والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية، ونادي سبورتنج، ونادي الجزيرة، ونادي الصيد، وسموحة، ونادي شيراتون، ونادي وادي دجلة، ونادي الشمس، وأليكس جيمناستكس سنتر، وأكاديمية جرافيتي، وسبيد سبورتس، ورويال جيمناستكس سنتر، وأكاديمية جيمنستيشن، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المسجلين تسجيلًا حرًا.

وباتت سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز تمثل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بفضل المستوى المبهر تنظيميًا وفنيًا.

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبالًا كبيرًا من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، إلى جانب الاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز، تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر في جميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية، كما أنها تمثل جزءًا مهمًا من المنافسات الدولية التي تقام على أرض مصر، حيث توفر فرصة كبيرة لاستضافة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

ونجح اتحاد الجمباز، برئاسة إيهاب أمين، رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، في وضع البطولة على الخريطة الدولية، حتى أصبحت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص العديد من الدول والمنتخبات على المشاركة فيها، بعد النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية منذ انطلاقها في عام 2019، لتصبح واحدة من البطولات الكبرى تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز على مستوى العالم.