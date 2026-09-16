الدفاع المدني الفلسطيني: انتشال 21 شهيدا من تحت أنقاض عمارة السعادة بغزة

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، مساء الأربعاء، أن طواقمه انتهت من انتشال 21 من الشهداء وإجلاء بقية المفقودين من تحت أنقاض عمارة السعادة في مدينة غزة.

وأشار الدفاع المدني إلى تلقي المديرية العامة نحو الساعة الثانية والنصف فجر اليوم إشارات استغاثة من إدارة مركز الإيواء المجاور لعمارة السعادة المنكوبة، تفيد بوجود تصدعات وتشققات مفاجئة في مبنى العمارة، وأنه يؤوي أكثر من مائة نازح، وفق وكالة سند.

وتابع: "على الفور توجهت طواقمنا المختصة إلى مكان الحدث وتعاملت معه بمساندة اللجنة المصرية والصليب الأحمر وUNDP ومكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)".

وأشار إلى إجلاء 35 شخصًا من العمارة ومن الخيام المجاورة، وجرى نقلهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، والتأكد من سلامتهم الصحية.

وبين أنه عند ظهور الانهيار في المبنى، تعاملت طواقمه مع 45 مصابًا، وجرى نقلهم بالتعاون مع مقدمي الخدمات الإسعافية إلى المستشفيات.

وعند انهيار المبنى، عملت الطواقم مباشرة في محاولة لإنقاذ أشخاص أحياء، وبعد عمل شاق استمر لساعات تمكنت من انتشال جثامين 21 شخصًا كانوا مفقودين تحت الأنقاض، قبل الإعلان عن انتهاء المهمة.

وسبق أن حذر الدفاع المدني من انهيار نحو 2000 بناية متداعية في قطاع غزة، وهي مأهولة بأعداد كبيرة من السكان، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير المعدات اللازمة لاستخراج المفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار في مدينة غزة.

وكانت البناية قد تضررت في قصف إسرائيلي سابق استهدف المنطقة قبل أن تنهار منتصف الليل فوق قاطنيها، ما فاقم حجم الكارثة وضاعف عدد الضحايا والمفقودين.

وواجهت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع طواقم بلدية غزة صعوبات ميدانية جمة في عمليات البحث؛ حيث تفتقر الفرق تمامًا إلى الآليات الثقيلة والحفارات اللازمة لرفع الكتل الخرسانية الضخمة، وتعتمد عمليات الإنقاذ بشكل أساسي على العمل اليدوي والأدوات البدائية، ما يؤخر انتشال الضحايا.