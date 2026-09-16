ارتفاع ضحايا صعق كهربائي داخل معمل مخللات في الأقصر إلى 6 وفيات

ارتفعت حصيلة حادث الصعق الكهربائي داخل أحد معامل صناعة المخللات بمنطقة المريس التابعة لمركز القرنة في الأقصر إلى 6 وفيات و2 مصابين، بعد تعرض عدد من العاملين لصعق كهربائي مفاجئ وسقوطهم داخل خزان مياه تابع للمعمل.

وكشفت المعاينة الأولية، وفق مصدر أمني لـ"الشروق"، أن عددًا من الأشخاص كانوا داخل خزان المياه التابع للمعمل أثناء أداء عملهم، قبل تعرضهم لصعق كهربائي، ما أدى إلى مصرع 6 منهم وإصابة اثنين آخرين.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقل فريق التحقيق لإجراء المعاينات الفنية لموقع الحادث، مع فحص التوصيلات الكهربائية المحيطة بالخزان للوقوف على أسباب الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة،؛ تمهيدًا للتصريح بدفن جثامين المتوفين عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.