مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر إثر صعق كهربائي داخل خزان مياه بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث صعق كهربائي داخل خزان مياه تابع لأحد معامل صناعة المخللات في منطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز أرمنت بالأقصر.

وتبين من المعاينة الأولية، وفق مصدر أمني لـ"الشروق"، أن الضحايا كانوا داخل خزان المياه التابع للمعمل في أثناء أداء عملهم، قبل تعرضهم لصعق كهربائي مفاجئ؛ ما أسفر عن مصرع 5 منهم بموقع الحادث، بينما أصيب سادسهم بإصابات متفاوتة.

ونُقل المصاب، إلى مستشفى حورس التخصصي في مدينة أرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى تأمين موقع الحادث وفصل التيار الكهربائي لمنع وقوع أي تداعيات أخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموقع.

وحرر قسم شرطة أرمنت المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما انتقل فريق التحقيق لإجراء المعاينات الفنية، وجرى ندب اللجان الهندسية المختصة لفحص التوصيلات الكهربائية المحيطة بالخزان وتحديد أسباب الحادث.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا للتصريح بدفن جثامين المتوفين عقب انتهاء أعمال الفحص والتحقيق.