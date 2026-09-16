السعودية: مسيرة الحوثيين نحو مكة تنتهك المقدسات وتستفز مشاعر المسلمين

قالت السعودية، الأربعاء، إن إطلاق جماعة الحوثي اليمنية طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة يمثل "انتهاكا للمشاعر المقدسة واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، غداة إعلان تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض المسيرة وتدميرها جنوب مكة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن الاتهامات.

وأعربت الوزارة عن "إدانة واستنكار المملكة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مدينة مكة المكرمة يوم الثلاثاء".

وأضافت أن "هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام، أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يعد تكرارا لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم".

وبحسب البيان، تعد هذه ثاني محاولة من الحوثيين لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولة أولى في 27 يوليو 2017.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه "الاعتداءات الجسيمة"، واتخاذ موقف حازم إزاء "اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، وتهديد الميليشيات الحوثية لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية".

كما جددت التأكيد على "حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وجميع أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، مساء الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي جنوب مدينة مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة.

وأضاف أن "هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017".

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت الجماعة فرض حظر بحري على السعودية، ردا على ما زعمت أنه حصار بحري وجوي سعودي على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، في مواجهة قوات الحوثيين المتهمة بتلقي دعم إيراني، والمسيطرة على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر 2014.

وإضافة إلى استهدافها سفنا سعودية، شنت جماعة الحوثي هجمات على مواقع في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ما أصاب مدنيين وخلف أضرارا مادية.