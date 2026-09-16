نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة ويؤكد تضامن الجامعة العربية مع السعودية

أعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، بعدما أعلنت السلطات السعودية اعتراضها وتدميرها جنوب مدينة مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

وأكد فهمي أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرًا بالغ الخطورة، لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية وسلامة المواطنين والمقيمين وقاصدي بيت الله الحرام، فضلًا عما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.

وقال الأمين العام إن هذا التطور يأتي في سياق تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي، شمل خلال الأيام الأخيرة استهداف أراضي المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية، بما يفاقم التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار هذه الهجمات يؤكد الحاجة إلى وقف هذا المسار الخطير، واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 لعام 2015، الذي يطالب الحوثيين بالامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.

وشدد الأمين العام على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها والحفاظ على حرمة المقدسات الإسلامية.

وأشاد فهمي بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في إحباط محاولة استهداف مكة المكرمة.