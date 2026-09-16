تامر أمين عن واقعة سائق النقل الذكي: لو كاميرا الموبايل لم تكن مفتوحة ممكن حق يتقلب باطل والعكس

قال الإعلامي تامر أمين إن تصوير الوقائع لحظة حدوثها أصبح أمرًا مهمًا في بعض المواقف، مشيرًا إلى أن عدم وجود تسجيل للواقعة منذ بدايتها قد يؤدي إلى ضياع حقوق.

وأضاف "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الثلاثاء: "لو كاميرا الموبايل لم تكن مفتوحة ممكن حق يتقلب باطل والعكس"، مشيرًا إلى الواقعة التي أثارت جدلًا بشأن أحد سائقي سيارات النقل الذكي، الذي -بحسب روايته- بدأ في التصوير بعدما، لاحظ رائحة داخل السيارة ووجد زجاجة مواد كحولية "بيرة" مع الفتاة التي طلبت الرحلة.

وتابع أن السائق طلب من الفتاة إخراج الزجاجة من السيارة، وتتطورت بعدما اعترضت على قيامه بتصويرها وانفعلت عليه، وبدأت في شد قميصه وإلقاء "البيرة" عليه.

وأشار إلى أن الفتاة في نهاية الموقف قالت إنها ستطلب النجدة، فرد عليها السائق بأن تطلبها، قبل أن تُصور السيارة وتقول إن الرجل يعتدي عليها.

ورأى أنه لولا قيام الشاب بتصوير الواقعة منذ بدايتها، لكان من الممكن أن تتكون لدى البعض صورة مختلفة عما حدث، موضحًا أن التسجيل أظهر تفاصيل الواقعة منذ بدايتها.

واستكمل أن الحديث المتداول حاليًا يشير إلى وجود محاولات للصلح، فيما أكد شقيق السائق، التمسك بحق شقيقه وعدم التنازل عنه، مؤكدًا أن الأمر يسير في مساره القانوني وأن التحقيقات ما زالت جارية.

وشدد على أن حديثه لا يتعلق بتحديد المخطئ في الواقعة محل الجدل، وإنما يتناول الأمر بصورة عامة، متسائلًا عن سبب الميل إلى العنف والانفعال الزائد الذي قد يحول مشكلة بسيطة يمكن حلها خلال ثوانٍ إلى أزمة كبيرة تصل إلى أقسام الشرطة وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة، قائلًا: "أرجو كل واحد يسأل نفسه السؤال ده".

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام سيدة بالتعدي على سائق نقل ذكي خلال الرحلة، بعد اعتراضه على تناولها مواد كحولية في سيارته وتصويرها بهدف توثيق الواقعة في منطقة التجمع.

وتبادل الطرفان الاتهامات أمام النيابة، حيث اتهم السائق، السيدة، بالتعدي عليه بالضرب وتمزيق ملابسه وكذلك تناولها مواد كُحلية في سيارته، بينما اتهمته السيدة بتصويرها دون إذن والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة أمس بلاغًا من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، مقيم بمركز طوخ بالقليوبية، أفاد خلاله بأنه أثناء استقلال إحدى السيدات، التي ظهرت في مقطع الفيديو، وبرفقتها شخص آخر، السيارة في منطقة التجمع قامت بتناول مواد كحولية داخل السيارة.