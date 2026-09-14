مشاجرة بين طالبين بالصف الثالث الإعدادي تنتهي بمقتل أحدهما في الدقهلية

لفظ طالب بالصف الثالث الإعدادي بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة؛ إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر على يد زميل له خلال مشاجرة بينهما.

تلقى اللواء خالد المحمدي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين طالبين بالصف الثالث الإعدادي ووجود مصاب بقرية طناح.

على الفور، انتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطالب "محمد علي العدل إبراهيم"، 15 عاما، مقيم بقرية طناح، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر على يد زميله، خلال المشاجرة، حيث كانت إصابته خطيرة، ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل جثمان الطالب إلى مستشفى العام التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.