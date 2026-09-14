استمرار إدخال قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

واصلت الجهات الإشرافية المختصة، اليوم الاثنين، إدخال قوافل شاحنات تحمل المساعدات الإغاثية متعددة الأصناف، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ«الشروق»، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغت 39 ألفا و150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 1001 ألف طن تقريبًا.

وأوضح أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2840 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 956 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 277، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 4,500 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت ما يزيد على 1812 طنًا سلالًا غذائية ودقيقًا، وأكثر من 922 طنًا مواد إغاثية وطبية وأدوية علاجية، ونحو 1766 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.